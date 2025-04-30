Amasya’da aileler yemek yarışmasında kıyasıya yarıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Amasya'da aile içi iletişimi güçlendirmek adına "Yemek Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya katılan 6 aile, ailece mutfağa girerek yöresel Amasya lezzetlerini hazırlamadaki hünerlerini yarıştırdı. Amasya'da Amasya Üniversitesi, Amasya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Bellona iş birliğiyle "Yemek Yarışması" düzenlendi. Etkinlik, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Restoranında gerçekleştirildi.

Yarışmaya 6 aile katıldı ve her aile, geleneksel Amasya mutfağından lezzetler hazırlayarak jüriye sundu. Yarışmacılar, Toyga Çorbası, Çökertme Kebabı, Amasya Çöreği ve Amasya Elma Tatlısı gibi yöresel tatları hazırlayarak yarıştı. Jüri koltuğunda, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan, İş İnsanı Emrah Şeker ve Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mevlüt Aydın yer aldı.

Yarışmada Bahşi ailesi, Mete ve Ebru çiftinin çocukları Yiğit ile birinciliği kazandı. İkinci sırayı Taş ailesi, Yalçın ve Merve çiftinin çocukları Duru ile elde ederken, üçüncülük ödülünü ise Acar ailesi, Ahmet ve Serap çiftinin çocukları Şevval ve Yusuf ile kazandı. Yarışma, ailelerin birlikte vakit geçirdiği ve keyifli anlar yaşadığı bir ortam sunarken, aynı zamanda aile değerlerinin önemine dikkat çekti.