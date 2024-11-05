Amasya’da araç ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlıÇetmi köyü mevkiinde meydana geldi. B.K idaresindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Hakan Kazabatlı ve Samet Tomak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan E.S.K. ve otomobil sürücüsü B.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.