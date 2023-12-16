Amasya’da araç Yeşilırmak’a uçtu: 1 ölü

Amasya'da dün gece geç saatlerde meydana gelen kazada, İstasyon Köprüsünden geçen bir araç, Yeşilırmak Nehrine düştü. Nehre düşen aracın genç sürücüsü Anıl Aşçı olay yerinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Anıl Aşçı'nın kullandığı otomobil, İstasyon Köprüsünde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra köprünün korkuluklarına çarptı. Köprü korkuluklarını yıkan araç daha sonra Yeşilırmak nehrine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri, Yeşilırmak Nehrine girerek araç içerisindeki 25 yaşındaki sürücü Anıl Aşçı'nın cansız bedenine ulaştı. Kalp masajı yapılan gencin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hurdaya dönen araç ve genç sürücünün cansız bedeni, Yeşilırmak nehrinden vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Bir eğlence mekanında çalıştığı ifade edilen 25 yaşındaki genç sürücünün hayatına mal olan kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.