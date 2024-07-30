Amasya’da asansör faciası: 1ölü!

Amasya Gökmedrese Mahallesinde bir apartmanın asansörüne bakım yapmak için gelen bakım ekibinden 29 yaşındaki Emre Büyük, asansörün tamir anında hareket etmesiyle asansör ve duvar arasında sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak'taki Çiftçi Apartmanın asansörü önceki gün arızalandı. Apartman sakinleri, asansörün tamiri için bir ekiple anlaştı. 29 yaşındaki Emre Büyük'ün de aralarında olduğu ekip asansörü tamir ederken asansör birden hareket etmeye başladı. Asansör ve duvar arasında sıkışan 29 yaşındaki Emre Büyük, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan 29 yaşındaki Emre Büyük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.