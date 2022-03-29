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Giriş Tarihi: 29.3.2022 12:07

Amasya'da balıkçının ağına, 40 kiloluk yayın balığı takıldı!

DHA
Amasya’da balıkçının ağına, 40 kiloluk yayın balığı takıldı!

Amasya'da, baraj gölündeki balıkçının ağına, 1 metre 80 santim boyunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Tezgahta sergilenen balık, kilosu 75 TL'den satışa çıkarıldı.

Tokat'ın Almus Barajı gölüne avlanmak için giden balıkçı İlhami Aydın'ın ağına, dev yayın balığı takıldı. Güçlükle tekneye alınan, 1 metre 80 santim boyunda ve 40 kilo ağırlığında olan yayın balığı, götürüldüğü balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Müşterilerin ilgi odağı olan yayın balığı, kilosu 75 TL'den satışa çıkarıldı.

Balıkçı İlhami Aydın, "Tokat Almus Barajı'nda tuttuk. Sabah da Amasya'ya getirdik, tezgahımızda sergiliyoruz. Bir süre sergiledikten sonra da parçalayıp, halkımızın damak tadına sunacağız. Halkımız yayın balığı yesin, diye kilosunu 75 liradan vereceğiz" dedi.

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Amasya'da balıkçının ağına, 40 kiloluk yayın balığı takıldı!
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