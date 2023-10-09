Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da çiğköfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2023 17:02 Son Güncelleme: 9.10.2023 17:07

Amasya'da çiğköfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Amasya’da bir lisede okuyan 5 öğrenci, okul yakınında bulunan bir marketten aldıkları çiğköfteyi yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

SERKAN ATICI
Amasya’da çiğköfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Amasya Lisesi'nde okuyan 5 öğrenci, okul yakınında bulunan bir zincir marketten aldıklar çiğköfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi belirtileri görülen öğrenciler için okula ambulans çağrıldı.

Yedikleri çiğköfteden zehirlendikleri düşünülen öğrenciler, sağlık görevlilerinin okul bahçesinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Amasya'da çiğköfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu
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