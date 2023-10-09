Amasya’da çiğköfte yiyen 5 öğrenci hastanelik oldu

Amasya Lisesi'nde okuyan 5 öğrenci, okul yakınında bulunan bir zincir marketten aldıklar çiğköfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi belirtileri görülen öğrenciler için okula ambulans çağrıldı.

Yedikleri çiğköfteden zehirlendikleri düşünülen öğrenciler, sağlık görevlilerinin okul bahçesinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.