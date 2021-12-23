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Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:20

Amasya'da dağda ayağı burkulunca mahsur kaldı, ekipler kurtardı

DHA
Amasya’da dağda ayağı burkulunca mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Amasya'da yürüyüş için çıktığı dağda ayağını burkup mahsur kalan Alaattin Avcı (71), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte Kırklar Dağı bölgesine çıkan Alaattin Avcı, yürüyüş sırasında ayağını burktu. Yürümekte zorluk çeken Avcı, dağda sarp ve kayalık alanda mahur kalınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasına rağmen kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalede bulunduğu Avcı'yı, dağlık alandan yola indirdi. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan Avcı, tedavisi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Amasya'da dağda ayağı burkulunca mahsur kaldı, ekipler kurtardı
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