Amasya’da dev hastane inşaatı hızla yükseliyor

Amasya Fındıklı Mevkisinde geçtiğimiz sene Mart ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla temeli atılan 600 yataklı, helikopter pistli dev hastane hızla yükseliyor. Amasya'da sağlık yatırımlarının devamını müjdeleyen AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, projenin detaylarını paylaştı.

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Amasya Devlet Hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini ve proje kapsamında büyük bir sağlık yatırımı yapılacağını duyurdu. Başkan Altınörgü, "Çok şükür Amasya Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuşarak, hastane inşaatına destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. Fındıklı Mahallesinde yapımına başlanan 600 yatak kapasiteli Amasya Devlet Hastanesi, modern teknolojik altyapısıyla bölgedeki sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Altınörgü, projeyi "Yaparsa Ak Parti Yapar" diyerek, Amasya'ya yapılan sağlık yatırımlarını vurguladı.

Yeni hastane binasının, Amasya'da sağlık alanındaki kaliteyi artıracak ve vatandaşların daha hızlı ve etkili sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacak önemli bir adım olduğu belirtildi. 600 yatak kapasitesinin yanı sıra hastanenin sunduğu modern tıbbi cihazlar, geniş ve ferah odalar ile şehirdeki sağlık hizmetlerini daha verimli hale getirecek. İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Amasya halkının sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi için gereken tüm yatırımların yapılacağını ifade etti.

Amasya'nın sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına büyük bir adım atıldığını belirten Altınörgü, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Amasya'nın sağlıkta önemli bir merkez olacağını da sözlerine ekledi.