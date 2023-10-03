Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da doğum günü partisi “zehir” oldu: 14 kişi pastadan zehirlendi
Giriş Tarihi: 3.10.2023 16:58 Son Güncelleme: 3.10.2023 16:59

Amasya’da doğum günü partisi “zehir” oldu: 14 kişi pastadan zehirlendi

Amasya’da doğum günü kutlaması için kesilen yaş pastadan yiyen 12’si çocuk 14 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

SERKAN ATICI
Amasya’da doğum günü partisi “zehir” oldu: 14 kişi pastadan zehirlendi

Amasya'da bir doğum günü kutlamasında katılan 13-14 yaşındaki 12 çocuk ve 2 yetişkin, doğum günü pastasından yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Arkadaşlarının doğum gününe katılan çocuklar için doğum günü kutlaması zehir oldu.

Edinilen bilgiye göre; Amasya'da bir doğum gününde doğum günü pastasından yiyen ve içecek içen 12'si çocuk 14 kişi, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde 12'si çocuk 14 kişinin yedikleri veya içtiklerinden zehirlendikleri belirtildi. 14 kişi tedavisinin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadir Çakı Semt polikliniğinde tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Amasya’da doğum günü partisi “zehir” oldu: 14 kişi pastadan zehirlendi
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