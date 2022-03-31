Amasya’da doktoru darbettiği iddia edilen profesör konuştu: Tek taraflı bir darp olmadı

Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, fakültede bir doktoru darbederek burnunu kırdığı ve doktorun yoğum bakıma alındığı iddialarına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ancak böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu, kamuoyundan özür dilediğini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ın bugün konuşmak için odasına geldiğini anlatan Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana hakaret etmeye ve bir takım şeylerle itham etmeye başladı. Benim kadromun buraya gelirken kendisine sorulmadığı ve beni burada istemediklerini söyledi. Beni burada çalıştırmayacaklarını ve benim buradan gitmemi istedi. Ben buraya Amasya halkına hizmet etmek için geldim, profesörler gelirken, doktorlara sorulmaz. daha sonra kendisi odadan ayrılırken benim kapımı son gücüyle çarptı, hatta kapı yerinden fırladı kasasıyla birlikte. Bende arkasından çıktım, daha sonra birbirimize fiziki olarak temas ettik, tek taraflı bir darp olmadı benimde, dirseğimde ve parmağımda kırık var, bir arbede oldu beraber merdivenden yuvarlandık." ifadelerini kullandı.

Kendisinde 10 günlük iş göremezlik raporu aldığını ifade eden Başbuğ, şunları kaydetti:

"Ayrıca kendisi sedyeyle götürüldü, yoğun bakıma yatırıldı gibi bir şey de yok, kendisi benim bu olaydan mağdur olmam için kendisi tiyatro çevirdi, kendi doktor arkadaşlarının nüfusuyla kendini yoğun bakıma yatırdı. Ben buraya geleli 30 gün oldu, 30 gündür Ercan beyin mobbingine maruz kalıyorum. Normalde üstler, astlara mobbing yapar, burada astlar üslere mobbing yapıyor. Bu mobbingin nasıl olduğunu söyleyim, bana fazla, fazla nöbet yazdı, ameliyata beni sokmak istemedi, ameliyat günlerimde başka vakalar alıyor. Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabi ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun."

Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından kullandığı "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" ifadelerine ilişkin konuşan Başbuğ, "Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım. Bence sosyal medyada insanlar içinden geldiği gibi konuşabilmeli. Bu bir fikirdi. Fikir verilir. Karşıdan da fikirler gelir. O twitin bu olayla hiçbir alakası yok. Ben o twitte kimseyi şiddete özendirmiyorum" diye konuştu.