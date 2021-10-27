Amasya’da ev yangını: 1 itfaiyeci dumandan etkilendi

Amasya'nın Üçler mahallesinde Gülsüm Çengel (70) isimli vatandaşın oturduğu evde sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Amasya Merkez Yüzevler Mahallesi'nde eski bir ahşap evde çıkan yangında evde bulunan Gülsüm Çengel (70), yangın başlayınca komşuları uyarıp yangın yerinden uzaklaşıyor. Çevredekiler ve yangını görenler durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Gülsüm Çengel (70), İstanbul'da oturuyor. Yaz aylarında geldiği Amasya da, yanan bu evi kullanıyor. Sağlık durumu iyi olan Gülsüm Çengel'in evinde çıkan yangına Amasya Belediyesi İtfaiye Ekibi müdahale etti.

Zaman kaybetmeden olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Müdahalede bir itfaiye memuru da yoğun dumandan hafif şekilde etkilendi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan memur, görevine geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.