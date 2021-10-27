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Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:59 Son Güncelleme: 27.10.2021 17:05

Amasya’da ev yangını: 1 itfaiyeci dumandan etkilendi

FERHAT LAP FERHAT LAP
Amasya’da ev yangını: 1 itfaiyeci dumandan etkilendi

Amasya’nın Üçler mahallesinde bir evde çıkan yangından evde yaşlı bir kadın kurtarıldı, 1 itfaiyeci dumandan etkilendi.

Amasya'nın Üçler mahallesinde Gülsüm Çengel (70) isimli vatandaşın oturduğu evde sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Amasya Merkez Yüzevler Mahallesi'nde eski bir ahşap evde çıkan yangında evde bulunan Gülsüm Çengel (70), yangın başlayınca komşuları uyarıp yangın yerinden uzaklaşıyor. Çevredekiler ve yangını görenler durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Gülsüm Çengel (70), İstanbul'da oturuyor. Yaz aylarında geldiği Amasya da, yanan bu evi kullanıyor. Sağlık durumu iyi olan Gülsüm Çengel'in evinde çıkan yangına Amasya Belediyesi İtfaiye Ekibi müdahale etti.

Zaman kaybetmeden olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Müdahalede bir itfaiye memuru da yoğun dumandan hafif şekilde etkilendi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan memur, görevine geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Amasya’da ev yangını: 1 itfaiyeci dumandan etkilendi
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