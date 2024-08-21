Amasya’da feci kaza: 1’i çocuk 3 yaralı

Kaza öğlen saatlerinde Boraboy Kavşağı Kaleçevriği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan Yakup Koçak idaresindeki 06 EU 8757 plakalı otomobil ile Mehmet Çağman idaresindeki 60 ADK 803 plakalı otomobil çarpıştı. Aaraç sürücüsü 41 yaşındaki Mehmet Çağman, 25 yaşındaki Hümeyra Çağman ve 4 yaşındaki Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.