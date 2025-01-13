Amasya’da göçük altında kalan 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya Merkez ilçesine bağlı Uygur Köyünde dün akşam saatlerinde su kuyusu açmak için süren sondaj çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Sondaj kuyusunda çalışan 2 işçi, toprak altında kaldı. Toprak altında kalan iki işçiye ulaşmak için İş makineleri ile arama kurtarma çalışması başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrası cansız bedenlerine ulaşılan iki işçi, Uygur Köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Uygur Köyü mezarlığında defnedildi.

Göçük altında kalarak can veren iki işçinin cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, siyasi parti temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.