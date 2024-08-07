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Giriş Tarihi: 7.8.2024 13:57 Son Güncelleme: 7.8.2024 14:08

Amasya’da Hz. İsa döneminden kalma insan kemikleri bulundu

Amasya’da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezarda Hazreti İsa döneminden kalma 2 bin yıllık insan kemikleri bulundu.

SERKAN ATICI
Amasya’da Hz. İsa döneminden kalma insan kemikleri bulundu

Amasya Hızırpaşa Mahallesinde bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Mezarın içinde yapılan çalışma sonucunda mezarların Roma döneminden kalma olduğu anlaşıldı. Kemiklerinin, 2 bin yıl önce yaşamış insanlara ait olduğu değerlendirildi.

Hızırpaşa Mahallesi'nde iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında, tarihi bir yapıyla karşılaşıldı. Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin mezarlarda yaptıkları çalışma ile 2 bin yıllık insan kemikleri olduğu değerlendirilen materyaller bulundu.

Alanda İnceleme yapan Müze Müdürü ve ekibi yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı. Daha önce durdurulan inşaatın temel kazısındaki mezarlardan çıkan kemikleri incelemeye alan Müze Müdürlüğü ekipleri alanda çalışmalarına devam ediyor.

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Amasya’da Hz. İsa döneminden kalma insan kemikleri bulundu
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