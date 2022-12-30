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Giriş Tarihi: 30.12.2022 17:59 Son Güncelleme: 30.12.2022 18:09

Amasya’da iğneden sonra fenalaşan Melis hayatını kaybetti

Amasya’da, boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede yapılan iğnenin ardından fenalaşan Melis Kıymet (7) hayatını kaybetti.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Amasya’da iğneden sonra fenalaşan Melis hayatını kaybetti

Kıymet ailesinin tek çocuğu olan 7 Yaşındaki Melis Kıymet, boğaz ağrısı şikâyetiyle dolayısıyla sabah saatlerinde ailesi tarafından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürüldü.
İddiaya göre, buradaki doktor tarafından antibiyotik iğne ile tedavi uygulandı. Bunun üzerine Melis kısa süre içerisinde fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen 7 Yaşındaki Melis Kıymet hayatını kaybetti.

MELİS YAVRUM YOK ARTIK

Morg önünde bekleyen acılı anne Nuran Zehra Kıymet, "Melis yavrum yok artık, öldürdüler çocuğumu. Benim bir tane yavrum yok artık, benim yavrumu delik deşik ettiler" diye feryat etti. Melis'in cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Melis'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amasya Valiliği tarafından yaşanan durumla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Aralık 2022 günü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan bir olayda, M.K. adlı 7 yaşındaki çocuğumuzun yapılan tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiği iddia edilmiştir. Yaşanan şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz"

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Amasya’da iğneden sonra fenalaşan Melis hayatını kaybetti
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