Amasya’da ilginç anlar! Otomobil evin çatısına düştü

Amasya'da, Yasin D. yönetimindeki 05 AAR 819 plakalı otomobil, İhsaniye Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Evin çatısında maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

"EV ÇÖKTÜ ZANNETTİK"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, bir ses duyduklarını ve olay yerine geldiklerini anlatarak "Kiremitlerin kırılma sesini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınlar vardı, polisi arayın diyerek kaçıyorlardı, daha sonra bu kadınların çevre evlerde oturan ve panik yaşayan kadınlar olduğunu öğrendik. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok, buna sevindik." dedi.