Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da işçi minibüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!
Giriş Tarihi: 23.3.2022 11:17 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:18

Amasya’da işçi minibüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

DHA
Amasya’da işçi minibüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

Amasya’da, tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole uçtu. Kazada yaralanan 19 kişi, hastaneye kaldırıldı. Vali kazayla ilgili açıklama yaptı...

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan tarım işçilerini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

SON DAKİKA! Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı | Video

Yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Masatlı, "Bugün işçilerimizi taşıyan bir servis aracı, Amasya Göynücek yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış ve takla sonucunda 19 tarım işçimiz yaralanmıştır. Bunlardan 1'i erkek 18'i kadın işçimizdir. Şu an itibarıyla gerek AFAD, gerek 112, gerek jandarma olay yerine ulaşmıştır. Yaralılarımızı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hemen taşımışlardır. Arkadaşlarımız yararlılara gerekli müdahaleyi yaptı. Ağır bir yaralımız yoktur. İnşallah en kısa sürede buradan tedavileri yapılıp, taburcu edileceklerdir" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren tarım işçilerinden Emine Yıldırım, o anları anlatarak, "Çalışmaya gidiyorduk. Aniden oldu, yolda hızlı dönüş olunca devrildik" dedi.

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Amasya’da işçi minibüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!
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