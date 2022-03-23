Amasya’da işçi minibüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA! Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı | Video

Yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Masatlı, "Bugün işçilerimizi taşıyan bir servis aracı, Amasya Göynücek yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış ve takla sonucunda 19 tarım işçimiz yaralanmıştır. Bunlardan 1'i erkek 18'i kadın işçimizdir. Şu an itibarıyla gerek AFAD, gerek 112, gerek jandarma olay yerine ulaşmıştır. Yaralılarımızı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hemen taşımışlardır. Arkadaşlarımız yararlılara gerekli müdahaleyi yaptı. Ağır bir yaralımız yoktur. İnşallah en kısa sürede buradan tedavileri yapılıp, taburcu edileceklerdir" diye konuştu.