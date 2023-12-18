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Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:26 Son Güncelleme: 18.12.2023 16:46

Amasya’da Mercek-2 operasyonunda 58 kişi yakalandı

Amasya’da aranan şahıslara yönelik yapılan Mercek-2 operasyonunda 58 kişi yakalandı, 58 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERKAN ATICI
Amasya’da Mercek-2 operasyonunda 58 kişi yakalandı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları, JASAT ( Jandarma Suç Araştırma Timi), İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu kapsamında yakalanan 58 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5'i dolandırıcılık, 3'ü mala zarar verme, 3'ü yaralama, 2'si hırsızlık, 1'i güveni kötüye kullanma, 1'i kasten öldürme, 1'i kaçak petrol bulundurmak ve satmak, 1'i Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak, 1'i karşılıksız yararlanma, 1'i hakaret, 1'i kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, 38'si askeri ceza kanununa muhalefet etmek suçlarından toplam 58 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, G.Y(29), A.A.U(45), M.Y(58),E.E (49), M.K (29), D.K (27), C.E (29) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. 51 Şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Amasya’da Mercek-2 operasyonunda 58 kişi yakalandı
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