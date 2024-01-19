Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da kargo minibüsü devrildi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 19.1.2024 11:20 Son Güncelleme: 19.1.2024 11:22

Amasya’da kargo minibüsü devrildi: 1 ölü

Amasya’nın Suluova İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çıkarak devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

SERKAN ATICI
Amasya’da kargo minibüsü devrildi: 1 ölü

Amasya'nın Merzifon İlçesinden Amasya Merkez istikametine seyir halinde olan Salih Yılmaz kontrolündeki panelvan tipi kargo kamyoneti, Suluova Saraçoğlu Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan panelvanın sürücüsü Salih Yılmaz yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir kargo şirketine ait olan panelvanın sürücüsünün hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Amasya’da kargo minibüsü devrildi: 1 ölü
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