Amasya’da köpeğe eziyet eden şahıs yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde dün meydana gelen olayda, E.A. isimli bir şahıs kamyonetin arkasına bağladığı köpeğini kilometrelerce sürükledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Amasya İl Jandarma ekipleri, köpeğe eziyet eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından şahıs, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı Köyünde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. Konu ile ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada; "19.08.2024 günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan, Suluova ilçemizde bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.A. yakalanarak hakkında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, şüpheliye gerekli İdari Yaptırım da uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.