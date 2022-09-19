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Giriş Tarihi: 19.9.2022 08:34

Amasya’da korkunç kaza: 2 ölü çok sayıda yaralı!

Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İşte acı olayın detayları...

İHA
Amasya’da korkunç kaza: 2 ölü çok sayıda yaralı!
Samsun'dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural'ın kullandığı 55 H 3934 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

-Kamyonet sürücüsü-

41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.

-Araçtaki Ömer Bıyık-

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Amasya’da korkunç kaza: 2 ölü çok sayıda yaralı!
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