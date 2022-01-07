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Giriş Tarihi: 7.1.2022 12:55

Amasya'da korkunç olay: Komşusunun köpeğini vurdu!

DHA
Amasya’da korkunç olay: Komşusunun köpeğini vurdu!

Amasya'da vicdanları sarsan bir olay yaşandı... B.B. (21), aralarında husumet olan komşusu Ahmet Karga’nın ‘Karabaş’ isimli köpeğini sesinden rahatsız olduğu iddiasıyla tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, yaralı köpek tedavi altına alındı.

Olay, dün merkeze bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. B.B., aralarında husumet olan komşusu Ahmet Karga'ya ait 'Karabaş' isimli köpeğe havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle tüfekle ateş etti. Köpek yaralanırken, Ahmet Karga'nın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri B.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tüfek ve tabanca ele geçirilirken, yaralı köpek ise veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Köpeğin sahibi Ahmet Karga, "Ben televizyon seyrediyordum, çocuklarım ağlayarak geldiler ki, 'Karabaş'ı vurdular' diye. Ben de gittim evinin önünde köpek can çekişiyordu. 'Bunu neden vurdun' diye sordum. "Ben, sokak köpeği diye vurdum" dedi. Yaralı köpeğim de sürüne sürüne evimin önüne geldi. Jandarmayı arayıp durumu bildirdim. Onlar da gelip gerekli işlemi yaptılar. Derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Önceden bir iki olayımız oldu. Benim arsama direk dikmek istediler. Tarlamdaki kazıkları söktürdüler, tarlamı ezdiler. Böyle bir sorunumuz da vardı. Bu olay çocuklarımın gözünün önünde oluyor. Hayvanların da yaşama hakkı var. Canice yapılmış bir şey. Bunu hayvana yapan yarın insana yapar" dedi.
Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Çelen ise, "Olayı duyar duymaz müdahil olduk. Hem bundan sonraki tedavisi için destek olup hem de yargı sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Bu olay zaman zaman karşılaştığımız bir durum. Şiddeti konuşurken zaman zaman sokak hayvanlarının insanlara saldırmasını konuşuyoruz. Şu anda da bir insanın köpeğe saldırmasını konuşuyoruz. Sonuçta bunlar hep şiddet ve temel neden ve köken yine insandan kaynaklı şiddet olduğunu görüyoruz. Bir canlının ne yapmış olabilirde silahla vurulmayı hak etmiş olabileceğini bilemiyorum. Bu arkadaşın servis şoförlüğü de yaptığını duyduk. Köpeğe ya da komşusuna sinirlenip köpeği silahla vuran kişinin çocuklarımızı okula götürüp getirmesini de gönlümüz razı olmayacak" ifadelerini kullandı.
Veteriner Hekim Emre Köse de, "Karabaş kliniğimize ateşli silah yaralanmasıyla geldi. İlk müdahaleleri başka bir klinikte yapıldı. Şimdi biz gereken tedavisini yapıp burada belli bir süre düzelene kadar bakımını yapacağız. Kurşun şans eseri çok sıkıntı çıkaracak bir yere temas etmemiş. Şu an genel durumu iyi, daha da iyi olacak inşallah kısa sürede" dedi.
Amasya Barosu Hayvan Hakları ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Asena Uysal da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve yasal sürecin takipçisi olacağını söyledi.

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Amasya'da korkunç olay: Komşusunun köpeğini vurdu!
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