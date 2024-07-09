Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da motosiklet çocuğa çarptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 9.7.2024 11:34 Son Güncelleme: 9.7.2024 11:41

Amasya’da motosiklet çocuğa çarptı: 2 ölü

Amasya’da yoldan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada hem 12 yaşındaki çocuk hem de motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

SERKAN ATICI
Amasya’da motosiklet çocuğa çarptı: 2 ölü

Amasya'da 22 yaşındaki Koray Özkalender idaresindeki motosiklet, yoldan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Şamil Çalışkan'a çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dün gece Amasya Merkez'e bağlı İpekköy mevkiinde meydana gelen kazada Koray Özkalender yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Çalışkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ve 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Koray Özkalender ve 12 yaşındaki Şamil Çalışkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya’da motosiklet çocuğa çarptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA