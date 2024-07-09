Amasya’da motosiklet çocuğa çarptı: 2 ölü

Amasya'da 22 yaşındaki Koray Özkalender idaresindeki motosiklet, yoldan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Şamil Çalışkan'a çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dün gece Amasya Merkez'e bağlı İpekköy mevkiinde meydana gelen kazada Koray Özkalender yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Çalışkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ve 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Koray Özkalender ve 12 yaşındaki Şamil Çalışkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.