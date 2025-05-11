Amasya’da öğrenciler kitaplarını Gazze için sattı

Amasya'da liseli öğrenciler, en sevdikleri kitapları, Filistin için sattı. Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, "En Sevdiğim Kitabım Gazze İçin" sloganıyla kermes düzenledi. Kermese İl Müftüsü Hamza Bayram, İlahiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasan Yerkazan, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. M. Fatih Tunç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler evlerindeki kitapları getirerek okuldaki kitap kermesinde sergiledi. Kermesten elde edilen 25 bin TL, Diyanet Vakfı ve Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlandı.