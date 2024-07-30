Amasya’da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay dün akşam saatlerinde Amasya Göllü Bağları Mahallesinde meydana geldi. Taşova istikametinden Suluova istikametine seyir halinde olan sürücü Ümit K. idaresindeki yolcu otobüsü, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Yadigâr Öksüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Öksüz, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs çarpması ile ağır yaralanan 60 yaşındaki Yadigar Öksüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.