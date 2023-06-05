Amasya’da sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu

Amasya Merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarında sel meydana geldi. Otomobille binen Murat Ekşi (38), Zilal Şahin (30) ve Serkan Şahin piknik yapmak için yola çıktı. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle sel oluştu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi araç içerisinde sel sularına kapıldı.

Serkan Şahin araç içerisinden kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarıp kurtulurken, Murat Ekşi, Zilal Şahin sel sularının sürüklediği araç ile birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve Jandarma ve AFAD personeli gönderildi. Yapılan aramalara rağmen 2 kişinin izine rastlanmadı.

Hava muhalefeti nedeniyle arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi. AFAD, jandarma, Özel İdare, DSİ ve Samsun su altı arama ekiplerinin gün ağırmasıyla birlikte kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara başlayacakları öğrenildi.