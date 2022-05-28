Amasya’da şoke eden olay! Genç kızın şişen karnından çıkanlar şoke etti

"KADINLAR 6 AY YA DA YILDA BİR KEZ GENEL CHECK-UP YAPTIRMALI"

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kara, "Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.