Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da tek katlı ev yangında küle döndü
Giriş Tarihi: 6.2.2024 22:30

Amasya'da tek katlı ev yangında küle döndü

Amasya’nın Suluova ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Hafize Koyuncu (70) tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

DHA
Amasya’da tek katlı ev yangında küle döndü

Yangın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya (70) ait evde çıktı.

Odadan dumanların yükseldiğini gören Koyuncu, yangını fark ederek yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya sıçrayan yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.

Ev sahibi Koyuncu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya'da tek katlı ev yangında küle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA