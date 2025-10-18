Amasya’da yoldan karşıya geçen yaya hayatını kaybetti

Helvacı Mahallesi Tugay Kavşağında yaşandı. E.Ü. idaresindeki 05 EC 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Koçaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçaslan metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

05 EC 535 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ü ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hüseyin Koçaslan'ın kavşakta yola çıkıp karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin hızla çarptığı anlar yer aldı.