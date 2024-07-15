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Giriş Tarihi: 15.7.2024 10:51 Son Güncelleme: 15.7.2024 11:21

Amasyalı kardeşler 15 Temmuz şehitlerini 600 metre yükseklikte andı

Amasyalı 3 kardeş 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlar için, 900 metre rakımlı Altıparmak Dağında Türk Bayrağı açtı.

SERKAN ATICI
Amasyalı kardeşler 15 Temmuz şehitlerini 600 metre yükseklikte andı

Amasya'da yaşayan Altan, Ercan ve Uğur Eftelioğlu kardeşler, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Amasya'da bulunan Altıparmak Dağı Çakallar Seyir tepesine tırmandı. Dağcılığa meraklı 3 kardeş, 15 Temmuz Şehitleri için 900 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı. Amasya'da sık sık tırmanışlar yapan üç kardeş, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde 900 metre yükseklikte 15 Temmuz Şehitlerini, uğruna can verdikleri Ay Yıldızlı bayrak açarak andı.

15 Temmuz ruhunu Amasya'nın Altıparmak Dağlarında yaşatmaktan dolayı gurur duyduğunun altını çizen Altan Eftelioğlu, "Seyir zevki yüksek olan Altıparmak Dağında 15 Temmuz şehitleri için devasa Türk bayrağımızı açtık. Onların ruhu şad olsun." dedi.

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Amasyalı kardeşler 15 Temmuz şehitlerini 600 metre yükseklikte andı
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