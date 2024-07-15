Amasyalı kardeşler 15 Temmuz şehitlerini 600 metre yükseklikte andı

Amasya'da yaşayan Altan, Ercan ve Uğur Eftelioğlu kardeşler, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Amasya'da bulunan Altıparmak Dağı Çakallar Seyir tepesine tırmandı. Dağcılığa meraklı 3 kardeş, 15 Temmuz Şehitleri için 900 metre yükseklikte Türk Bayrağı açtı. Amasya'da sık sık tırmanışlar yapan üç kardeş, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde 900 metre yükseklikte 15 Temmuz Şehitlerini, uğruna can verdikleri Ay Yıldızlı bayrak açarak andı.

15 Temmuz ruhunu Amasya'nın Altıparmak Dağlarında yaşatmaktan dolayı gurur duyduğunun altını çizen Altan Eftelioğlu, "Seyir zevki yüksek olan Altıparmak Dağında 15 Temmuz şehitleri için devasa Türk bayrağımızı açtık. Onların ruhu şad olsun." dedi.