Amasyalı Milli Güreşçi Demir son yolculuğuna uğurlandı

Altıparmak Pehlivan ünvanıyla tanınan eski Milli Güreşçi Yusuf Demir, tedavi gördüğü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir'in de amcası olan Pehlivan Yusuf Demir, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Dereköy Köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Milli Takım eşofmanın konulduğu eski Milli Güreşçi Yusuf Demir'in cenazesi Suluova Hacı Mustafa Camisine getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası doğum yeri olan Suluova Dereköy Köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Amcasının Yolundan Gitti: Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Oldu

Altıparmak Pehlivan ünvanıyla tanınan eski Milli Güreşçi Yusuf Demir'in tabutunu, kendisi de amcasının yolundan giderek güreşçi olan yeğeni Mahmut Demir omuzladı. Amcasını kendisine bir rol model olarak görüp güreşe başladığını ifade eden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir üzüntüsünü dile getirdi. Eski Milli Güreşçi Yusuf Demir'in kendisi dahil birçok gencin güreşte idolü olduğunun altını çizen Şampiyon Mahmut Demir, Amcasına Allah'tan rahmet diledi.

Yusuf amcam, bizim ailemizde ilk milli olan, Kırkpınar ve Milli Takım'da da ilk başarılara imza atan bir büyük sporcuydu. Dolayısıyla bizlere de idol ve ışık oldu. Bizim sülalede babam, amcam ve dayılarım hep güreş yapmıştır. Bizlerin ve gençlerin ata sporumuza teşvik edilmesinde katkı sağlamışlardır. Geçmişte bizde Yaşar Doğu ve Hamit Kaplan gibi olalım diye gayret ediyorduk. Yeni gelen gençler de şimdi bizleri rol model alıyor.

Ailemizin, güreş camiamızın ve ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Eski Milli Güreşçi Merhum Yusuf Demir Kimdir

1935 Yılında Suluova Dereköy'de doğdu. 1952 Yılında köyler arası panayırlarda güreşe başladı. 1959 yılında Amasya'da yapılan ilk Türkiye Karakucak Güreşinde 80 kiloda birinci, 1959 yılındaki Kırkpınar güreşlerinde küçük orta büyük boyda üçüncü, 1960 yılındaki Kırkpınar'da küçük orta büyük boyda birinci, 1961'da Adana Karakucak güreşlerinde 80 kiloda birinci, 1960'da Kırkpınar'da büyük orta büyük boyda birinci, 1962'de Kırkpınar'da başaltında birinci oldu. 1965 yılında minder güreşine başlayan Yusuf Demir, 1965 yılında Milli Takım bünyesinde İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen şampiyonada 79 kiloda dünya dördüncüsü, 1966'da Sofya'daki Avrupa Güreş Turnuvasında ise birinci oldu. Güreş hayatı boyunca 10 defa milli mayoyu giyen Yusuf Demir, 46 yaşında güreşi bıraktı.