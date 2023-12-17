Amasyalılar Filistin’e özgürlük için yürüdü

Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) tarafından düzenlenen yürüyüş Sultan II. Bayezid Cami önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanında sona erdi.

Vatandaşlar sloganlar atarak ve dövizler ile İsrail'e tepkilerini gösterdi. Yavuz Selim Meydanında konuşan İbrahim Arslan, "mağdur ve mazlum duruma düşen Gazzeli kardeşlerimizin direnişini, mücadelesini, özgürlük savaşını desteklemek amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve GÖKBİR platformu organizesiyle sesimizi Amasya'da gür bir şekilde duyurmak için bir araya geldik. Yapılan protestolar ve Filistin'e destek yürüyüşleri bizleri ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Gür sadamıza katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ederiz." dedi.

Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.