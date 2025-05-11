Amatör balıkçı rekor tazeledi

Macaristan'daki Balaton Gölü'nde avlanan İngiliz amatör balıkçı David Knock, oltasına takılan sazan balığıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Rekor büyüklükteki balık, görenlerin hayranlığını kazandı. Rekortmen balıkçı Knock, daha önce de Fransa'da 25 kilogramlık bir balık yakalayarak dikkat çekmişti. Ancak bu kez sınırları zorladı ve tam 47.8 kilogram ağırlığında bir sazan yakalamayı başardı. Dev balığı sudan çıkarırken yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Knock, o anları şöyle anlattı: "Balığı tarttığımızda sonuçları görünce gözlerimize inanamadık. 47.8 kilo! Arkadaşlarımla birlikte bu ağırlığın rekor olduğunu haykırdık. Gerçekten bu balığı yakaladığıma hala inanamıyorum..."