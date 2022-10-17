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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Amatör futbolcunun maçta kalbi durdu

İHA
Amatör futbolcunun maçta kalbi durdu
Aydın Efeler'deki Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda önceki gün öğle saatlerinde Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'ta mücadele eden Hayri Usta Sportif maçının ilk yarısında taç atışı sırasında Demirci Gençlik Spor ekibinden Hüseyin Kaya (29) bir anda bilincini kaybederek yere yığıldı. Futbolcuya ilk müdahaleyi saha kenarında bulunan sağlık görevlisi Bülent Dönmez yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaya'nın hayati tehlikesi bulunuyor. Amatör spor camiası amatör spor müsabakalarında da stadyumda bir ambulans görevlendirilerek hazır bekletilmesini istedi.

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Amatör futbolcunun maçta kalbi durdu
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