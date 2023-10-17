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Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:32

Ambardaki şüpheli çantalara soruşturma

Erenköy Tasfiye Müdürlüğü’ne ait ambarda 4 kişinin elinde valiz ve çantalarla çıkmasından şüphelenen polis ekiplerinin durumu savcılığa bildirmesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında çantalardan gümrük işlemi yapılmamış pek çok eşya çıkarken Malatya Tasfiye İşletme Müdürü ve Erenköy Tasfiye İşletme Müdürünün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ambardaki şüpheli çantalara soruşturma

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, 9 Ağustos 2023 günü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne ait ambarda 4 kişiden şüphelendi. Ekipler, şüpheli şahısları takibe alırken 4 kişinin elinde valiz ve çantayla çıktıklarını görünce müdahale ederek durumu savcılığa bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ VALİZLERİN ALTINDAN İŞLETME MÜDÜRLERİ ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden birinin Malatya Tasfiye İşletme Müdürü olduğu ve diğerlerinin de Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde görevli oldukları belirlendi. Çantaların içinde ise gümrük işlemleri yapılmamış kıyafet, ayakkabı, çanta, parfüm benzeri eşyaların olduğu ve bu eşyalara ilişkin Perakende Satış Kararı sunulduğu tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ "ZİMMET" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın ilgili Bakanlık ile yaptığı yazışma sonucu ise gerçek ortaya çıktı. Bu kararın, şüpheli şahıslar polis ekiplerince durdurulduktan sonra oluşturulduğu anlaşıldı. Söz konusu kararın Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü ve memurlarının imzaları taşıdığı görüldü. Olaya ilişkin 7 şüpheli "Kaçakçılık Kanuna Muhalefet" ve "Zimmet" suçlarından gözaltına alındı.

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Ambardaki şüpheli çantalara soruşturma
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