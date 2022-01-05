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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:03 Son Güncelleme: 5.1.2022 14:12

Amblem hırsızı minibüsçü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Amblem hırsızı minibüsçü yakalandı

İstanbul Bakırköy’de lüks aracın ön ve arka amblemini çalan minibüsçü gözaltına alındı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalana şüphelinin aracın amblemlerini çaldığı anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Ataköy Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda lüks bir aracın yanına yanaşan bir hırsız aracın ön ve arkasında bulunan 4 bin lira değerindeki amblemlerini sökerek çaldı. Sabah aracının başına gelen araç sahibi amblemleri göremeyince hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bakırköy Polisi kamera görüntülerinden şüphelinin bir minibüs ile olay yerine geldiğini tespit etti.



HIRSIZ MİNİBÜSÇÜ ÇIKTI

Yapılan çalışmaların devamında olayda kullanılan araç Bahçelievler'de bir adreste tespit edildi. Ekipler minibüs sahibini gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde minibüs içerisinde araçtan çalınan amblemler de bulundu. Şüpheli minibüsçü S.Z. emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan minibüsçünün kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Minibüs ile araç yanına gelip dakikalar içerisinde iki amblemi söküp gittiği görüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Amblem hırsızı minibüsçü yakalandı
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