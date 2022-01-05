Amblem hırsızı minibüsçü yakalandı

Bakırköy Ataköy Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda lüks bir aracın yanına yanaşan bir hırsız aracın ön ve arkasında bulunan 4 bin lira değerindeki amblemlerini sökerek çaldı. Sabah aracının başına gelen araç sahibi amblemleri göremeyince hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bakırköy Polisi kamera görüntülerinden şüphelinin bir minibüs ile olay yerine geldiğini tespit etti.





HIRSIZ MİNİBÜSÇÜ ÇIKTI



Yapılan çalışmaların devamında olayda kullanılan araç Bahçelievler'de bir adreste tespit edildi. Ekipler minibüs sahibini gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde minibüs içerisinde araçtan çalınan amblemler de bulundu. Şüpheli minibüsçü S.Z. emniyete götürüldü.



Gözaltına alınan minibüsçünün kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Minibüs ile araç yanına gelip dakikalar içerisinde iki amblemi söküp gittiği görüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.