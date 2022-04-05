Ambulans devrildi, faciadan dönüldü

Kaza, Bayat ilçesi yakınlarındaki Köroğlu Beli Mevkii'nde meydana geldi. Hasta nakli yaptıktan sonra Afyonkarahisar kent merkezine döndüğü öğrenilen Ramazan Ç. (55) yönetimindeki ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Adeta hurdaya dönen ambulansta bulunan sürücü Ramazan Ç. ile İsmail S. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen bir başka ambulansla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza esnasında ambulansta hasta olmaması ise daha büyük bir faciayı önledi.