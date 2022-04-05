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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:26 Son Güncelleme: 5.4.2022 10:56

Ambulans devrildi, faciadan dönüldü

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Ambulans devrildi, faciadan dönüldü

Afyonkarahisar’da bir ambulansın devrilmesi sonu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araçta hasta bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Bayat ilçesi yakınlarındaki Köroğlu Beli Mevkii'nde meydana geldi. Hasta nakli yaptıktan sonra Afyonkarahisar kent merkezine döndüğü öğrenilen Ramazan Ç. (55) yönetimindeki ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Adeta hurdaya dönen ambulansta bulunan sürücü Ramazan Ç. ile İsmail S. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen bir başka ambulansla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza esnasında ambulansta hasta olmaması ise daha büyük bir faciayı önledi.

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Ambulans devrildi, faciadan dönüldü
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