‘Ambulans gecikti’ diyerek saldırdılar

GAZİANTEP'TE, dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis Polikliniği'nde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odası'na alındı. Doktorlar Çelikbilek'e müdahale ederken, yakınları odaya girince, güvenlik görevlileri müdahale etti. Ardından doktor, hastayı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Bunun üzerine hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi gönderildi. Ancak, ambulansın geciktiğini iddia eden hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırıp darp etti. Polis, hasta yakınlarını gözaltına aldı.