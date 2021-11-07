Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren Dikilitaş, Elif Kayman, Büşra Atıcı ile ambulanstaki hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.