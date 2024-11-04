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Giriş Tarihi: 5.11.2024

Ambulans, otomobile çarptı: 1 ölü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ambulans, otomobile çarptı: 1 ölü
Kırıkkale'de, önceki gece meydana gelen zincirleme kazada Ramazan Kiday'ın kullandığı ambulans, köpeğe çarptığı için yolda duran Soner Sarıtaş'ın (37) aracına vurdu. Ağır yaralanan Sarıtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ
Ankara-Çankırı karayolunda meydana gelen kazada Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetti.
Erzurum, Edirne ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarında Hanife Zeytinli, Saliha Kabacıoğlu, Hüseyin Kabacıoğlu, Görkem Zümrüt, Batuhan Öngel Yusuf Ateş ve eşi Zarife Ateş hayatını kaybetti.
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Ambulans, otomobile çarptı: 1 ölü
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