Ambulans, otomobile çarptı: 1 ölü

Kırıkkale'de, önceki gece meydana gelen zincirleme kazada Ramazan Kiday'ın kullandığı ambulans, köpeğe çarptığı için yolda duran Soner Sarıtaş'ın (37) aracına vurdu. Ağır yaralanan Sarıtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ankara-Çankırı karayolunda meydana gelen kazada Fatih Demirtaş, eşi Ayşe Demirtaş, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetti.Erzurum, Edirne ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarında Hanife Zeytinli, Saliha Kabacıoğlu, Hüseyin Kabacıoğlu, Görkem Zümrüt, Batuhan Öngel Yusuf Ateş ve eşi Zarife Ateş hayatını kaybetti.