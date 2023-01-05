Ambulans şoförünü bıçaklamıştı... Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadına adli kontrol

Başakşehir'de ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralamıştı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırmıştı. Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.
Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Ambulans şoförünü olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurmuştu.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Konuyla ilgili görüntüleri inceleyen ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iddiaya göre, Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından ambulans şoförü Bayram E. ile Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan hafif yaraladıktan sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.
Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, "Olay sonrası şüpheli Zekiye K. hakkında Silahla Tehdit, Silahla Basit Yaralama ve Hakaret suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli Zekiye K.'nın Silahla Basit Yaralama suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Adli Kontrol Altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" denildi. Ambulans şoförünün de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi.Son dakika: Ambulans şoförünü bıçakla yaralamıştı! O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı