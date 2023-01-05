Ambulans şoförünü bıçaklamıştı... Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadına adli kontrol

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, "Olay sonrası şüpheli Zekiye K. hakkında Silahla Tehdit, Silahla Basit Yaralama ve Hakaret suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli Zekiye K.'nın Silahla Basit Yaralama suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Adli Kontrol Altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" denildi. Ambulans şoförünün de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Son dakika: Ambulans şoförünü bıçakla yaralamıştı! O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı