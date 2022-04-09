Ambulans uçak 9 yaşındaki Serdar için havalandı

Arsuz'un Pirinçlik Mahallesi'nde dün akşam camiye teravih namazına bisikletiyle giden 9 yaşındaki Serdar Öztürk, freni tutmayınca elektrik direğine çarpması sonucu sağ yanağından et parçası koptu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yanağında büyük bir kesik oluşan yaralı çocuk ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Yapılan tetkiklerde doku nakli yapılması gerektiği belirlenince devreye giren Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Sağlık Müdürlüğü hızlı hareket ederek mikro ve plastik cerrahi gerektiren operasyonu yapabilecek yeri belirledi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşüldü ve hastanın sevki için kurumlar adeta seferber oldu. Ankara'dan Uçak ambulans temin edildi ve kısa sürede hasta operasyonun gerçekleştirileceği hastaneye zamanında yetiştirilerek ameliyata alındı.

KOPAN ET PARÇASI SONRADAN YETİŞTİRİLDİ

9 yaşındaki hastanın yakını Sami Güler, olay yerinde kopan et parçasını bulduklarını belirterek, "Dokuyu buz içerisinde muhafaza ederek hastaneye yetiştirdik. Mikro ve plastik cerrahi Hatay'da olmadığından çok hızlı bir şekilde Adana'da Mersin'de Antep'te ve Ankara'da araştırma yapıldı. Mikro ve plastik cerrahiyi Milletvekilimiz Abdulkadir Özer'in yardımlarıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'a ulaşmasıyla bulduk. Yapılan görüşmelerin ardından Ankara'dan ambulans uçak talep edildi ve Hatay'a geldi. Hastamız, saat 02.00 sıralarında İskenderun'dan Ambulansla, Hatay Havaalanına Ambulans uçağı yetiştirildi ve saat 03.30 sıralarında ameliyata alındı. Hastamız sabah saat 09.00 sıralarında ameliyattan çıkmış, hayati tehlikesinin olmadığını, ameliyatın başarılı geçtiğini Ömer hocamız vekilimize bildirmiş, emeği geçenlerden devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.