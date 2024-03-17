Ambulans uçak İnci bebek için havalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce 35 haftalık olarak dünyaya gelen İnci bebeğe, konjenital kalp hastalığı tanısı konuldu. İnci bebeğin tedavisi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İpek Kocaoğlu sevk talebinde bulundu.

Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Antalya illeri ile görüşüldü uygun yer bulunamadı. İstanbul Basakşehir Cam Sakura Çocuk hastanesinden Dr. Erkut Öztürk hastayı 17 Mart'ta İnci bebeği kabul edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı hava operasyon merkezinden ambulans uçak talep edildi. İnci bebek, tedavisini için ambulans uçağa teslim edildi.