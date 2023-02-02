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Giriş Tarihi: 2.2.2023 16:40 Son Güncelleme: 2.2.2023 16:43

Ambulans uçak Mir Arjen bebek için havalandı

Mardin’de HÜS tanısı konan 13 aylık Mir Arjen Dur, Ambulans uçak ile ileri tetkik için Ankara’ya sevk edildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Ambulans uçak Mir Arjen bebek için havalandı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Acil Servisine ailesi tarafından getirilen 13 aylık Mir Arjen Dur adındaki bebek, yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Trompositopeni ve Atipik HÜS (Hemolitik Üremik Sendrom) teşhisi konularak daha ileri tetkikler için sevkine karar verildi.

Mir Arjen Bebeğin Ankara'ya nakli için Mardin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile görüşülerek ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçak ile Ankara Hacettepe Üniversitesine nakledilerek tedavi altına alındı.

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Ambulans uçak Mir Arjen bebek için havalandı
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