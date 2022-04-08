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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:49 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:59

Ambulans uçakla getirilen Asya’ya çölyak hastalığı teşhisi konuldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ambulans uçakla getirilen Asya’ya çölyak hastalığı teşhisi konuldu

Karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve Kars'tan ambulans uçakla Adana’ya getirilen 5 yaşındaki Asya Daştan’a çölyak hastası teşhisi konuldu. Tedavisi tamamlanan küçük kız taburcu edildi.

Selahattin -Hayriye Daştan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Asya, rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda küçük kıza viral enfeksiyon sonucu ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Asya'ya naklin donanımlı merkezde olması gerektiği için 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda Asya'ya çölyak hastalığı teşhisi konuldu. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Didem Gülcü Taşkın, karaciğer enzimlerinin yüksek olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşadığını, buna da çölyak hastalığının neden olduğunu söyledi. Taşkın, "Yaptığımız biyopsi sonucunda da çölyak tanısı koyduk. Karaciğer naklinden kurtulmuştu. Değerleri nispeten güzel değerlere kadar düştü. Şimdi tedavisine de başladık" dedi.

Asya'nın bir an olsun başucundan ayrılmayan anne Hayriye Daştan, "Organ yetmezliği denilince çok korkmuştuk. Kızımın sağlığının düzeliyor olmasına çok mutlu olduk. Allah devletimizden razı olsun. Kızım için uçak kaldırdı. Şimdi taburcu olduk ve evimize gidiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Ambulans uçakla getirilen Asya’ya çölyak hastalığı teşhisi konuldu
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