Ambulans ve işyerlerinden cep telefonu çaldı polisten kaçamadı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı işyerinden ve otodan cep telefonu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bölge ve işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren S.S.'nin olduğunu belirledi. S.S.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.