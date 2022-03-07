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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:45 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:54

Ambulans ve işyerlerinden cep telefonu çaldı polisten kaçamadı

BEKİR COŞKUN
Ambulans ve işyerlerinden cep telefonu çaldı polisten kaçamadı

Mersin'de 5 farklı iş yerinden ve ambulanstan cep telefonu çalan hırsız polisten kaçamadı. Yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı işyerinden ve otodan cep telefonu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölge ve işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren S.S.'nin olduğunu belirledi. S.S.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin bir ambulanstan ve işyerinden cep telefonunu çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Ambulans ve işyerlerinden cep telefonu çaldı polisten kaçamadı
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