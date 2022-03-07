Ambulans ve işyerlerinden cep telefonu çaldı polisten kaçamadı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı işyerinden ve otodan cep telefonu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.