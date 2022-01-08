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Giriş Tarihi: 8.1.2022 20:19 Son Güncelleme: 8.1.2022 20:39

Ambulansa yol vermedi! ‘Geberen gebersin’

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ambulansa yol vermedi! ‘Geberen gebersin’

Muğla’da, Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri’nde görevli personel ambulansa yol vermeyerek, 'Geberen, gebersin' diye bağırdı. Menteşe Belediyesi, görevli 3 personel hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Muğla Menteşe'de rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı. İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunun şoförü, ambulansa yol vermedi. Personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ambulansa yol vermedi! 'Geberen gebersin'

AMACINI AŞAN BİR ESPRİ YAPTIM

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi.

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Ambulansa yol vermedi! ‘Geberen gebersin’
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