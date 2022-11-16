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Giriş Tarihi: 16.11.2022 09:32

Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı

İstanbul’da ambulansa yol vermeyen bir sürücü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 623 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay iki gün önce Sadabat Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu mevkiinde gerçekleşti. Kapalı kasa bir aracın sürücüsü arkasından gelen ambulansa yol vermedi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; önce aracın plakasını, ardından da sürücünün açık kimliğini tespit etti. M.Y. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. O sürücüye "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında iki farklı maddeden 623 lira idari para cezası kesildi.

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Ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı
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