Ambulansa yol vermeyen trafik magandasına idari para cezası

Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Otomobil sürücüsü şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek yol vermedi. Yolda ilerlemek için şerit değiştiren ambulansın önünü sürekli keserek yolunu tıkayan sürücünün yaptıkları şaşkına çevirdi.
Bu görüntüler üzerine polis harekete geçerek trafikte mağndalık yapan aracı tespit ederek sürücüsünü gözaltına aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sağlık çalışanları tarafından çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak ambulansın önünü kesip yol vermeyen araç sürücüsünün cezalandırıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya yayınladığı mesajında, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye; Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçlara Yol Vermediği Kamunun Huzurunu bozacak Şekilde Saygısızca araç kullandığı Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alınd" dedi.