Ambulansın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, 22 Aralık günü İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin otopark çıkışında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, otoparktan çıktığı esnada yolda yürümekte olan Sevim Karayel'e (68) çarptı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karayel, aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Karayel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Karayel, toprağa verildi.